Ракетный удар по Запорожью: Зеленский показал видео с места трагедии

По состоянию на утро известно минимум о трех погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места ракетного удара России по Запорожью 2 марта. Враг попал ракетой по многоэтажке в центре города, есть погибшие и пострадавшие.

"Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", — написал Зеленский под видео у себя в Телеграм.

Он отметил, что российская ракета разрушила с третьего по пятый этажи. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, по состоянию на 7 утра 2 марта известно о трех погибших гражданских жителях в Запорожье. Из-под завалов спасены 11 человек, в том числе беременная женщина.

Просто УЖАСЫ, что там происходит: Ирина Верещук об оккупированных и прифронтовых регионах

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