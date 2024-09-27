Ракетный удар по зданию полиции в Кривом Роге: под завалами нашли тело женщины

Под завалами могут находиться люди.

В Кривом Роге под завалами здания управления полиции, куда россияне ударили ракетой, обнаружили тело женщины. Спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Александр Вилкул.

"Под завалами могут еще находиться три человека. Поисково-спасательная операция продолжается", — подчеркнул глава ГВА.

По его словам, во время ракетного удара были ранены шесть человек. В частности, троих мужчин 1978, 1979 и 1986 года рождения госпитализировали в больницу. У пострадавших черепно-мозговые травмы, резаные раны и переломы. По оценке медиков они находятся в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших мужчин будут лечиться амбулаторно под наблюдением медиков.

Кроме здания полиции, повреждены 23 частных дома, три девятиэтажки, учебное заведение, более 80 авто.

Напомним, утром 27 сентября в Кривом Роге раздались взрывы. Стало известно, что россияне ударили по управлению полиции. В результате попадания разрушениям подверглось административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.

Читайте также:

Вместо домов - одни руины! Как херсонцы оправляются после ежедневных обстрелов