Ракетный удар по жилой застройке Харькова: в полиции показали последствия атаки (фото)

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые дома и мирных жителей Харькова. Пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

"Харьков. Под обстрелом в очередной раз оказались жилые дома мирных жителей и гражданская инфраструктура. В частности, россияне дважды попали по центру. Попадание недалеко от центрального парка, где в выходной отдыхают люди. Мы на месте и вместе с экстренными службами оказываем всю необходимую помощь гражданам", — подчеркнул первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Под ударом была жилая застройка

На месте работали правоохранители и спасатели

После атаки произошло возгорание

Пострадала гражданская инфраструктура / Фото: Национальная полиция Украины

Пожар ликвидировали чрезвычайники

Напомним, что Зеленский анонсировал месть РФ за удары по Харькову.

Читайте также: