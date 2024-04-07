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Ракетный удар по жилой застройке Харькова: в полиции показали последствия атаки (фото)

Ракетный удар по жилой застройке Харькова: в полиции показали последствия атаки (фото)

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков

Россияне дважды попали по центру.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые дома и мирных жителей Харькова. Пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

"Харьков. Под обстрелом в очередной раз оказались жилые дома мирных жителей и гражданская инфраструктура. В частности, россияне дважды попали по центру. Попадание недалеко от центрального парка, где в выходной отдыхают люди. Мы на месте и вместе с экстренными службами оказываем всю необходимую помощь гражданам", — подчеркнул первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Под ударом была жилая застройка / ©
Под ударом была жилая застройка
На месте работали правоохранители и спасатели / ©
На месте работали правоохранители и спасатели
После атаки произошло возгорание / ©
После атаки произошло возгорание
Пострадала гражданская инфраструктура / © Национальная полиция Украины
Пострадала гражданская инфраструктура / Фото: Национальная полиция Украины
Пожар ликвидировали чрезвычайники / ©
Пожар ликвидировали чрезвычайники

Напомним, что Зеленский анонсировал месть РФ за удары по Харькову.

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