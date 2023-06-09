Ракетный удар по Житомирщине: в ОВА рассказали о жертвах и разрушениях (фото)

В ночь на пятницу, 9 июня, во время воздушной тревоги на Житомирщине силы ПВО сбили одну ракету. Впрочем, падение обломков наделало много бед.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области силами ПВО, по предварительным данным, сбита одна ракета", - рассказал он.

В результате падения обломков в городе Звягель разрушены один и повреждены 12 жилых домов. Кроме того, один человек погиб. Трое мирных жителей травмированы.

Обломки сбитой ракеты ночью 9 июня повредили частные дома Житомирской области. / Фото: Виталий Бунечко / Facebook

Ракетный удар по Житомирщине

Ночью против 9 июня в 01:44 в Житомирской области была объявлена воздушная тревога. Она длилась 2 часа. 35 мин — до 04:20. Мониторинговые чаты предупреждали об угрозе БПЛА и ракетном ударе. Вся территория страны "покраснела".

Утром Звягельский городской совет Житомирской области сообщил о попадании в жилой массив частного сектора города. В сообщении говорится, что, по предварительной информации, в результате удара погиб один человек.

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