Ракетный удар по Житомиру: 11 населенных пунктов остались без света

Утром 18 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Житомире : 11 населенных пунктов остались без электроэнергии.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

"Сегодня в 08:40 враг вероломно совершил обстрел объекта энергетической инфраструктуры Житомирщины. В настоящее время 11 населенных пунктов области временно остались без света

На месте атаки работают спасатели. В настоящее время идет аварийное переподключение на резервные сети, которые позволят возобновить поставки света в общину.

По его словам, жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Следует заметить, что утром воздушная тревога в области продолжалась 2 часа. 3 мин. Зафиксировано два "прилета" в объект энергообеспечения. Мэр Житомира сообщил, что в городе нет света и воды.

Массированный ракетный удар по Украине

Утром 18 октября после 07.00 в Украине начали объявлять воздушную тревогу. По состоянию на 08:00 все регионы страны покраснели. В некоторых областях "тревога" продолжалась более трех часов. Оккупанты атаковали несколько городов.

Утром армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Харькову, Днепру, Житомиру, Киеву. В частности, в столице было три "прилета" в объект энергосбережения на Левом берегу Киева. Появились перебои со светом и водоснабжением.

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