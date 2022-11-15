Ракетный удар РФ: без света осталась вся Харьковская область

Из-за преступных действий оккупантов без света остался город Харьков и вся область.

В результате массового ракетного удара РФ по Украине вечером, 15 ноября, без света осталась вся Харьковская область.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире общенационального марафона.

"Было два прилета в Харькове и четыре прилета в Чугуевском районе", — заявил Синегубов.

Все удары в регионе оккупанты нанесли по объектам энергетической инфраструктуры.

По словам главы ОВА, пока света нет ни в Харькове, ни ни в одном населенном пункте области.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия во вторник, 15 ноября, произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.

Российские оккупанты выпустили по Украине 90 ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 70 из них.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что россияне совершили обстрел именно сегодня из-за саммита G20.

В Киеве оккупанты попали в жилую многоэтажку. Погиб по меньшей мере один человек.