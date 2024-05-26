Ракетный удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: какое количество пропавших без вести

Работы по ликвидации последствий атаки приостанавливают во время воздушных тревог.

В Харькове после террористического ракетного удара РФ по строительному гипермаркету продолжается ликвидация последствий атаки. Пропавшими без вести считаются восемь человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, все экстренные службы, в частности полиция, спасатели, медики и прокуроры, сутки пытаются деблокировать и выявить тела погибших людей.

“Идентифицировали уже 10 человек, восемь из которых – с помощью ДНК-тестов. Среди погибших – 12-летняя девочка и ее мать. Восемь человек – считаются пропавшими без вести. Работники ГСЧС разобрали около 30% завалов. Приостанавливаем работы при сигналах воздушной тревоги. Ведь оккупант не в первый раз применяет тактику двойных ударов. Ликвидация продолжается”, — подчеркнул Олег Синегубов.

Напомним, что в Харькове по состоянию на 16:11 воскресенья, 26 мая, известно о 16 людях, погибших в результате удара оккупантов по строительному гипермаркету "Эпицентр" 25 мая.

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