Ракетный удар РФ по Одессе: в Офисе президента рассказали, были ли Зеленский и Мицотакис целью россиян

Версию о том, что россияне вчера, 6 марта, пыталась ударить по президенту Владимиру Зеленскому и греческому премьеру Кириакосу Мицотакису во время обстрела Одессы, исключать нельзя.

По словам советника руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, исключать, что удар России по Одессе 6 марта был нацелен на украинского президента Владимира Зеленского и греческого премьера Кириакоса Мицотакиса, нельзя, ведь вражеская ракета взорвалась всего в 500 метрах от полномочий.

Об этом советник руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил 7 марта, пишет Reuters.

"Это (ракетный удар — ред.) действительно было менее чем в 500 метрах от нас. Что это было? Нельзя исключать, что это было нацелено на делегацию нашего президента или делегацию иностранного гостя", — отметил Жовква.

Он уточнил, что ракета была запущена с территории временно оккупированного Крыма.

"Ракете нужно меньше трех минут, чтобы достичь цели – площадки одесского порта. Если бы у нас было достаточно противовоздушной обороны, эту баллистическую ракету можно было бы перехватить", — добавил Жовква.

Напомним, колонна президента Украины Владимира Зеленского, находившаяся рядом с греческой делегацией во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом, ощутила на себе удар в Одессе. Об этом ТСН передавал ранее. Лица из кортежа, сопровождавшего лидеров во время визита в город, увидели "грибовидное облако" дыма.

По украинским данным, в результате удара пять человек погибли, еще больше получили ранения.

Один из входивших в делегацию греческих чиновников рассказал после удара, что "все в порядке".

Позже Зеленский, комментируя удар, заявил, что сам видел взрыв после российского удара.

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