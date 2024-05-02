Ракетный удар РФ по составам "Новой почты" в Одессе: в компании прокомментировали

Поздно вечером 1 мая Россия нанесла ракетный удар по составам "Новой почты" в Одессе, нанеся материальный ущерб почти на 3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В депо и отделении вместе было 904 отправления почти на 3 млн грн. Чтобы компенсировать стоимость ваших посылок и грузов, мы уже с самого утра вам звоним. Рашистской ракетой было уничтожено не только наше депо и отделение, но и 15.5 тонн ваших заказов из интернета -магазинов с одеждой, техникой, детскими игрушками, вкусностями для хвостатых, лекарствами, посылками с заботой о родных и т.д.", — написали в "НП".

Напомним, поздно вечером 1 мая российские войска атаковали Одессу баллистикой. По данным ГСЧС, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты. По информации СМИ, речь шла о попадании по отделению "Новой почты".

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