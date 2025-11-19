ТСН в социальных сетях

Ракетный удар РФ по Тернополю: количество жертв возросло (чувствительные фото)

Из-за удара ракетой по многоэтажкам в Тернополе возросло число погибших. В настоящее время РФ убила 16 человек.

Тернополь 19 ноября

Тернополь 19 ноября

Дополнено новыми материалами

Число погибших из — за удара РФ по Тернополю возросло до 19 человек. Еще 66 человек пострадали, из них 16 детей. Чрезвычайники спасли 45 человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

Удар по Тернополю 19 ноября

Удар по Тернополю 19 ноября

Как информировала Национальная полиция Украины, количество погибших в Тернополе составило 16 человек. Еще 64 человека ранены, среди них 14 детей.

«Из-за вражеских ударов повреждения получили объекты промышленной и критической инфраструктуры. Масштабы разрушений уточняются», — говорится в сообщении.

Обстрел Тернополя 19 ноября

Обстрел Тернополя 19 ноября

Как детализировал Офис Генерального прокурора, в Тернополе ракеты и БпЛА попали в два жилых дома по ул. Стуса и 15 Апреля. Также поврежден промышленный объект.

Тернополь 19 ноября

Тернополь 19 ноября

«На месте работают следственно-оперативные группы, ГСЧС, продолжается тушение пожаров. Пострадавшим оказывается медицинская и психиатрическая помощь», — говорится в сообщении.

Тернополь 19 ноября

Тернополь 19 ноября

Как мы писали ранее, во время массированной атаки 19 ноября россияне атаковали Тернополь. Есть попадания в жилые многоэтажки и, к сожалению, погибшие и раненые.

«В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, произошли значительные разрушения домов и под завалами могут быть люди», — сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава МВД Игорь Клименко детализировал: по состоянию на 10.00: 10 погибших. Еще 37 раненых, из которых 12 — дети.

