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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Ракетный удар РФ по забегу на Харьковщине — трое погибших

Баллистическая ракета попала в место забега в Харьковской области, среди погибших — полицейский.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Россия нанесла ракетный удар по забегу

Россия нанесла ракетный удар по забегу / © Associated Press

В Харьковской области три человека погибли во время забега — Россия ударила ракетой.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Вчера около 09:30 военнослужащие Вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по территории одного из населенных пунктов Берестинского района Харьковской области, где проходил забег в память о погибших Героях Украины", - говорится в сообщении.

Предварительно российские военные применили ракету «Искандер-М». В результате атаки погибли три человека, среди них - полицейский.

Прокуратура начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая гибель людей. Следствие будет проверять действия должностных лиц военной администрации, организовавших проведение мероприятия.

В частности, будут устанавливать, должным образом должностные лица выполнили свои обязанности по обеспечению безопасности участников, учли ли сложившуюся ситуацию в безопасности и были приняты все необходимые меры для недопущения угрозы жизни и здоровью людей.

Напомним, в ночь на 27 августа российские захватчики нанесли удар по Харькову, один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. В результате российской атаки пострадал 30-летний мужчина. У него зафиксировали острую реакцию на стресс.

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