Ракетный удар РФ по Запорожью: жуткие фото и видео с места трагедии

О жертвах и пострадавших пока неизвестно.

Российская армия днем 22 марта нанесла удар по Запорожью. Ракеты попали в жилые многоэтажки. Один из боеприпасов не разорвался и торчит из крыши дома.

Жуткие фото и видео с места трагедии публикуют в Сети.

На месте удара вспыхнул пожар. Там работают все экстренные службы. О жертвах и пострадавших пока неизвестно.

По данным патрульной полиции, из-за ракетного удара ограничено движение транспорта на участке от улицы Школьной до Прибрежной автомагистрали.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Запорожская областная военная администрация

Фото: Запорожская областная военная администрация

Фото: Запорожская областная военная администрация

Главное о войне на 21 марта: самые тяжелые бои – на двух направлениях

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