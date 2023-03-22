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Ракетный удар РФ по Запорожью: жуткие фото и видео с места трагедии

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2277
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный удар РФ по Запорожью: жуткие фото и видео с места трагедии

Фото: Запорожская областная военная администрация

О жертвах и пострадавших пока неизвестно.

Российская армия днем 22 марта нанесла удар по Запорожью. Ракеты попали в жилые многоэтажки. Один из боеприпасов не разорвался и торчит из крыши дома.

Жуткие фото и видео с места трагедии публикуют в Сети.

На месте удара вспыхнул пожар. Там работают все экстренные службы. О жертвах и пострадавших пока неизвестно.

По данным патрульной полиции, из-за ракетного удара ограничено движение транспорта на участке от улицы Школьной до Прибрежной автомагистрали.

© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
Фото: Запорожская областная военная администрация / ©
Фото: Запорожская областная военная администрация
Фото: Запорожская областная военная администрация / ©
Фото: Запорожская областная военная администрация
Фото: Запорожская областная военная администрация / ©
Фото: Запорожская областная военная администрация

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Дата публикации
Просмотры
2277
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