Ракетный удар РФ по Запорожью: жуткие фото и видео с места трагедии

О жертвах и пострадавших пока неизвестно.
Российская армия днем 22 марта нанесла удар по Запорожью. Ракеты попали в жилые многоэтажки. Один из боеприпасов не разорвался и торчит из крыши дома.
Жуткие фото и видео с места трагедии публикуют в Сети.
На месте удара вспыхнул пожар. Там работают все экстренные службы. О жертвах и пострадавших пока неизвестно.
По данным патрульной полиции, из-за ракетного удара ограничено движение транспорта на участке от улицы Школьной до Прибрежной автомагистрали.
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