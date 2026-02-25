Ракетный удар России по Киеву попал на кадры астронавтов МКС

Ракетный удар по Киеву

Реклама

Ракетный удар, который нанесла российская террористическая армия по Киеву 27 декабря 2025 года, был виден с Международной космической станции.

Об этом сообщает специализированный сайт о космосе Universe Space Tech со ссылкой на видео, которое опубликовал YouTube-канал AstronautiCAST.

Этот пятиминутный ролик был составлен из 3300 фото, сделанных камерой астронавта Кимия Юми.

Реклама

В момент, когда Киев попадает в кадр (отметка 3:58 на видео), можно увидеть взрывы в районе Трипольской ТЭС, вспышки от работы систем ПВО и даже два объекта, приближающиеся к городу. Очевидно, это были российские ракеты. Поскольку они не долетели до Киева, скорее всего, их успешно сбили.

«Вспышки вокруг Киева не похожи на природные явления, такие как молнии или метеоры: это взрывы. Вы также можете увидеть несколько объектов, летящих к городу (вероятно, ракеты), в виде пунктирных ярких линий: они внезапно исчезают, возможно, потому, что это следы боеголовки после возвращения в атмосферу, или, возможно, это момент ее уничтожения оборонительными системами», — говорится в комментарии AstronautiCAST к опубликованному видео.

Автор ролика отметил, что видео охватывает 33-минутный промежуток времени и поэтому ускорено примерно в 6 раз по сравнению с фактической скоростью МКС.

Напомним, ранее в Сети появились спутниковые фото последствий удара крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго» по военному заводу в России, где производят баллистические ракеты.