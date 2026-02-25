- Дата публикации
Ракетный удар России по Киеву попал на кадры астронавтов МКС
Опубликованный на YouTube пятиминутный ролик был составлен из 3300 фото, сделанных камерой одного из астронавтов Международной космической станции.
Ракетный удар, который нанесла российская террористическая армия по Киеву 27 декабря 2025 года, был виден с Международной космической станции.
Об этом сообщает специализированный сайт о космосе Universe Space Tech со ссылкой на видео, которое опубликовал YouTube-канал AstronautiCAST.
Этот пятиминутный ролик был составлен из 3300 фото, сделанных камерой астронавта Кимия Юми.
В момент, когда Киев попадает в кадр (отметка 3:58 на видео), можно увидеть взрывы в районе Трипольской ТЭС, вспышки от работы систем ПВО и даже два объекта, приближающиеся к городу. Очевидно, это были российские ракеты. Поскольку они не долетели до Киева, скорее всего, их успешно сбили.
«Вспышки вокруг Киева не похожи на природные явления, такие как молнии или метеоры: это взрывы. Вы также можете увидеть несколько объектов, летящих к городу (вероятно, ракеты), в виде пунктирных ярких линий: они внезапно исчезают, возможно, потому, что это следы боеголовки после возвращения в атмосферу, или, возможно, это момент ее уничтожения оборонительными системами», — говорится в комментарии AstronautiCAST к опубликованному видео.
Автор ролика отметил, что видео охватывает 33-минутный промежуток времени и поэтому ускорено примерно в 6 раз по сравнению с фактической скоростью МКС.
Напомним, ранее в Сети появились спутниковые фото последствий удара крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго» по военному заводу в России, где производят баллистические ракеты.