Ракетный удар россиян по Полтавщине: повреждены дома, есть жертва

Среди пострадавших в результате террористической атаки оккупантов двое детей.
В субботу, 4 ноября, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Полтавской области. Обломки сбитой ракеты повредили несколько жилых домов, погибла одна женщина.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
По его словам, враг совершил атаку по территории Миргородского района.
"Известно, что пострадали люди, среди них двое детей. К сожалению, погибла одна женщина. На месте работают все соответствующие службы”, – сообщил председатель ОВА.
Больше подробностей о последствиях террористического удара российской армии будет сообщено позже.
В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что 4 ноября враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровщину и Полтавщину.
“В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты “Искандер-К”, — говорится в сообщении.
Сколько всего было запущено ракет не сообщается.
Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской области. В регионе произошло отключение света.
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