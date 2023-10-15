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Ракетный удар в окрестностях Запорожья: что известно о последствиях

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
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Ракетный удар в окрестностях Запорожья: что известно о последствиях

Фото: gettyimages.com

Информация о разрушениях, погибших и травмированных не поступала.

В воскресенье, 15 октября, российская армия нанесла ракетный удар в окрестностях города Запорожья. Ракета упала на открытой местности, жертв и разрушений нет.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Ракета, тип которой устанавливается, упала на открытой территории. Информация о разрушениях, погибших и травмированных не поступала", — говорится в сообщении.

Юрий Малашко уточнил, что ракетный удар был нанесен в 15:11 по территории одной из сельских ТГ Запорожского района.

Напомним, ранее сообщалось, что во время объявленной в 15:10 воздушной тревоги в Запорожской области жители областного центра слышали звуки взрыва.

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Дата публикации
Просмотры
873
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