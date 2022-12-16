Ракетный удар: в "Укрэнерго" объявили чрезвычайную ситуацию

В результате массированного вражеского ракетного удара электроэнергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.

Об этом сообщили "Укрэнерго".

"В соответствии с Правилами рынка сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года", — говорится в сообщении.

Ракетная атака 16 декабря

Сегодня, 16 декабря, РФ запустила около 60 ракет по Украине. Утром на аэродроме Энгельс-2 наблюдалась активность российской стратегической авиации. Из-за ракетных ударов по энергетическим объектам в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света.

В результате новых ракетных ударов Харьков полностью обесточен. В Киеве вводятся экстренные отключения света и проблемы с подачей воды, а Кременчуг остался без отопления. В других регионах страны есть также "прилеты" и проблемы с электричеством.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что повреждены энергообъекты на востоке и юге страны.

"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Возможно падение объемов генерации", – написал он в Facebook.

Ситуация с энергетикой сложная, но контролируемая

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