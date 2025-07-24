Ракетный удар по Черкассам: количество пострадавших увеличилось (видео)

Россия атаковала Черкассы / © Черкасская облгосадминистрация

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После массированной ракетной атаки на жилые районы Черкасс 25 июля количество пострадавших выросло до 12.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Facebook.

«Черкассы приходят в себя после самой масштабной атаки. Сразу четыре крылатые ракеты РФ направила на наш областной центр. На рассвете. На обычные жилые районы», — сообщил он.

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По словам Табурца, по состоянию на данный момент увеличилось количество травмированных.

«К медикам всего обратились уже 12 человек. С ушибами, резаными ранами, переломами. К счастью, тяжелых нет», — объяснил он.

В то же время начальник Черкасской ОВА отметил, что на местах работают все необходимые службы.

«Мы в постоянной координации, чтобы максимально быстро выполнить первоочередные работы», — подытожил Табурец.

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Дата публикации 14:50, 24.07.25 Количество просмотров 14 Черкассы отходят после самой масштабной атаки

Как сообщалось, ночью 24 июля агрессорка Россия атаковала Черкасчину ракетами. В Черкассах были слышны взрывы. Произошло несколько пожаров по городу.