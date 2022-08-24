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Ракетой "Калибр" разнесли землю: в Полтавской области благодаря оккупантам появилась самая дорогая яма стоимостью 5 млн долларов

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Ракетой "Калибр" разнесли землю: в Полтавской области благодаря оккупантам появилась самая дорогая яма стоимостью 5 млн долларов

Российские оккупанты "демилитаризовали" сельскую дорогу на Полтавщине.

Высокоточная ракета "Калибр" попала в степную дорогу в полях между деревнями.

Об этом пишут в Сети.

Оккупанты разнесли дорогу на село Широкая Долина Полтавской области.

"Ракетой "Калибр" разнесли... землю... Самая дорогая яма, ценой 5 миллионов долларов, появилась сегодня на одной из полтавских сельских дорог. Вот так выглядит утренний удар "высокоточной ракетой "Калибр" по Полтавской области. Денацифицировали кусок земли", – подписали видео его авторы.

Ракета оставила воронку глубиной в несколько метров, так что теперь селянам придется ее засыпать.

Оккупанты дорогущей ракетой "денацифицировали" сельскую дорогу на Полтавщине

Оккупанты дорогущей ракетой "денацифицировали" сельскую дорогу на Полтавщине

Напомним, что в День Независимости Украины, 24 августа, российские войска ударили по Миргороду Полтавской области. Войска РФ нанесли групповой удар ракетами "Воздух-Поверхность", вероятно, Х-22 по Миргороду.

Как сообщалось, украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Черкасской областью.

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