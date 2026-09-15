В Таганроге атакован авиазавод им. Бериева

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В ночь на вторник, 15 сентября, Таганрог в Ростовской области РФ был под ракетной атакой. Предварительно целью было авиастроительное предприятие «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева».

Там ремонтируют и модернизируют военные самолеты, в частности, А-50 и Ту-95МС. Об этом информируют паблики Exilenova+ и Supernova+.

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Ракеты в Таганроге: пожар на авиастроительном заводе

В городе была объявлена ракетная опасность, о чем информировала глава Таганрога Светлана Камбулова. Российские мониторинговые ресурсы заявили, что есть «последствия на земле».

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Местные жители поделились в сети кадрами, на которых виден пожар на территории завода Бериева.

Ранее Украина уже атаковала Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева в 2024 году и конце 2025-го года.

Чем известен атакуемый завод Бериева

Завод имени Бериева — одно из ключевых российских предприятий, где разрабатывают и ремонтируют военную авиацию. По официальному сообщению Генштаба ВСУ, там производят ремонт и модернизацию самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По данным профильного издания Defense Express, комплекс также является разработчиком перспективного самолета ДРЛВ А-100 «Премьер» и выпускал самолеты-амфибии Бе-200 на основе проекта А-40 «Альбатрос», существующие только в нескольких экземплярах.

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Главной испытательной базой предприятия является аэродром Таганрог-Южный.

Издание Defense Express писало о том, что завод имени Бериева должен был выполнить ремонт трех Ту-95МС всего в 150 километрах от линии фронта.

«Если учесть профиль „ТАНТК им. Бериева“, то можно предположить, что контракт предусматривал модернизацию этих бомбардировщиков до уровня Ту-95МСМ с установкой внешних узлов подвески крылатых ракет Х-101. Перешло ли это предприятие к практической реализации этого контракта, пока неизвестно», — говорится в статье.

Также сообщается, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева был привлечен к цепочке производства дронов типа «Молния».

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В Таганроге поврежден склад «Озон»

Сегодня ночью Таганрог подвергся массированной ракетной атаке. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

На земле наблюдаются многочисленные последствия, возникли несколько пожаров. Экстренные службы работают на местах событий, написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

В результате ракетной атаки повреждены: остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газопровод (не повлияло на функции жизнеобеспечения), склады сельскохозяйственных предприятий, продуктовый магазин, склад «Озон».

Информация будет уточняться.

В настоящее время ракетная опасность снята.

В Волгоградской области раздавались взрывы: горит АО «Себряковцемент»

В ночь на 15 сентября Волгоградскую область России атаковали дроны. Произошедшие после этого взрывы и пожар были зафиксированы на АО «Себряковцемент» неподалеку от города Михайловка.

Об атаке по предприятию стало известно после полуночи. Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что перед этим в населенном пункте объявляли ракетную и дроновую опасность.

На фото и видео зафиксирован дым, возвышавшийся над территорией. На предприятие выехали пожарные экипажи.

Дым над территорией «Себряковцемент»

В российских соцсетях писали, что на «Себряковцементе» якобы есть погибшие и пострадавшие, но эта информация требует уточнения.

Пожар после атаки

На канале Dnipro Osint уточняется локация инцидента. Судя по доступным кадрам, взрыв произошел в районе цементной печи №5.

Координаты на карте: 50.094131° 43.237939°.

Взрыв произошел в районе цементной печи №5

К слову, прессслужба АО «Себряковцемент» называет завод «крупнейшим предприятием по производству строительных материалов не только в Волгоградской области, но и в стране». «Себряковцемент» выпускает около 6% всего российского цемента.

АО «Себряковцемент» / Вид со спутника

Напомним, в ночь на 6 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и стратегических объектов на территории России. В частности, украинские подразделения поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По данным Генштаба, на территории предприятия возник пожар.

Ранее курортные Сочи и Адлер в России подверглись массированной атаке беспилотников. В городах прогремела серия мощных взрывов, в результате чего вспыхнули масштабные пожары на нефтебазах «Лукойл» и «Роснефть», а также зафиксирована детонация вблизи позиций российской ПВО.

Следует отметить, что на днях Дональд Трамп выдвинул ультиматум президенту Владимиру Зеленскому и требует, чтобы Силы обороны прекратили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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