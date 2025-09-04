Ракеты большой дальности для Украины: участники "Коалиции желающих" приняли решение

«Коалиция желающих» / © Владимир Зеленский

Участники «Коалиции желающих» приняли решение по поставкам ракет большой дальности Украине. Так, они готовы предоставить оружие.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Как отмечается, обсуждая последние военные планы Коалиции желающих, премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что у группы есть непреложная преданность Украине при поддержке президента Трампа. Более того, теперь им понятно — нужно пойти еще дальше, чтобы оказывать давление на Путина, чтобы тот прекратил боевые действия.

«Премьер-министр также приветствовал объявление партнеров из Коалиции желающих поставить ракеты дальнего радиуса действия Украине для дальнейшего усиления поставок страны», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что авиационные ракеты ERAM от США могут начать поступать в Украину до конца 2025 года. В настоящее время речь идет о 3350 единицах.

Аспект по ограничениям на использование ракет не уточняется.

Сумма пакета вооружения составляет 825 миллионов долларов. И предполагается снабжение не только ракет. Ожидаются: контейнеры для ракет, пусковые пилоны, запасные части, расходные материалы, программное обеспечение для вооружения, оборудование для планирования полетов, учебные средства, техническая документация, транспортное обеспечение, а также услуги по технической и логистической поддержке.