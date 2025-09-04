ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
479
Время на прочтение
1 мин

Ракеты большой дальности для Украины: участники "Коалиции желающих" приняли решение

Решение «Коалиции желающих» по поставкам ракет является положительным.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
«Коалиция желающих»

«Коалиция желающих» / © Владимир Зеленский

Участники «Коалиции желающих» приняли решение по поставкам ракет большой дальности Украине. Так, они готовы предоставить оружие.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Как отмечается, обсуждая последние военные планы Коалиции желающих, премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что у группы есть непреложная преданность Украине при поддержке президента Трампа. Более того, теперь им понятно — нужно пойти еще дальше, чтобы оказывать давление на Путина, чтобы тот прекратил боевые действия.

«Премьер-министр также приветствовал объявление партнеров из Коалиции желающих поставить ракеты дальнего радиуса действия Украине для дальнейшего усиления поставок страны», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что авиационные ракеты ERAM от США могут начать поступать в Украину до конца 2025 года. В настоящее время речь идет о 3350 единицах.

Аспект по ограничениям на использование ракет не уточняется.

Сумма пакета вооружения составляет 825 миллионов долларов. И предполагается снабжение не только ракет. Ожидаются: контейнеры для ракет, пусковые пилоны, запасные части, расходные материалы, программное обеспечение для вооружения, оборудование для планирования полетов, учебные средства, техническая документация, транспортное обеспечение, а также услуги по технической и логистической поддержке.

Дата публикации
Количество просмотров
479
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie