Ракеты, которые бьют на тысячи километров: в ОП показали украинское топ-оружие нового поколения

Украинское оружие

Украина активно развивает собственное дальнобойное вооружение. В частности, речь идет о крылатых ракетах и ракетных дронах разного назначения.

О новейших разработках говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского ко Дню оружейника, пишет ОПУ.

«Фламинго»

Среди ключевых образцов — крылатая ракета наземного базирования «Фламинго», серийное производство которой стартовало в 2025 году. Она способна поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров и нести боевую часть весом более одной тонны.

«Рута»

Также украинские военные уже используют крылатую ракету-дрон «Рута», предназначенную как для ударных, так и для разведывательных задач. Ее дальность полета достигает 300 км, а поставки в армию начались в 2024 году.

«Ад»

Еще один образец — реактивный ракетодрон «Ад», отличающийся высокой скоростью и маневренностью. Его дальность полета составляет до 700 км, а боевая часть — от 23 кг.

«Нептун»

Кроме того, на вооружении находится противокорабельная крылатая ракета Р-360 «Нептун», способная уничтожать как морские, так и наземные цели на расстоянии до 300 км.

«Куляница»

Среди новейших разработок — дальнобойная ракета-дрон «Паляница» с турборакетным двигателем, которая впервые была успешно применена в августе 2024 года.

«Ольха»

Также Украина использует реактивную систему залпового огня «Ольха» с корректируемыми боеприпасами калибра 300 мм.

В обращении отмечается, что развитие собственного вооружения остается одним из ключевых приоритетов Украины в условиях полномасштабной войны.

Ранее Зеленский заявил, что Украина впервые в истории имеет достаточный уровень вооружения для эффективной защиты от российских ударов. Он подчеркнул, что государство сейчас находится в более сильной позиции, чем в предыдущие годы. Более того, она способна не только обороняться, но и наносить ответные удары. По словам главы государства, этого удалось добиться благодаря развитию собственного оборонно-промышленного комплекса и усилиям украинских оружейников.