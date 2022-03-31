"Ракеты даже истребителями сбиваем, что свидетельствует о мастерстве наших пилотов": командование Воздушных сил об успехах украинских военных в небе

"Ракеты даже истребителями сбиваем, что свидетельствует о мастерстве наших пилотов": командование Воздушных сил об успехах украинских военных в небе

Воздушные силы сбивают цели преимущественно зенитными ракетными комплексами. Стингеры, Игла, британские и американские зенитные ракетные комплексы находятся на вооружении.

Воздушные силы ВСУ активно противостоят оккупантам в небе.

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Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, решить атакуют Украину с воздуха ракетами разных типов, преимущественно это "Калибр" и Х-55 разного базирования.

Также оккупаны наносят удары с самолетов. На Львовщину, например, они слетали с Каспийского моря и атаковали Яворивский полигон.

"К примеру, шесть самолетов вылетает и запускают ракеты в запрограммированные направления. Ракеты малозаметны, оккупаны часто используют русла для низкого полета. Два или три дня назад вылеты самолетов активизировались с аэродрома в Бресте. До сих пор активности оттуда не было", — рассказывает Юрий Игнат.

Кроме "Калибра" оккупаны атакуют ракетами "Искандер", которые запускают высоко, они делают дугу и на бешеной скорости летят в цель. Воздушные силы ВСУ тоже научились их сбивать.

Делают это преимущественно зенитными ракетными комплексами: Стингеры, Игла, британские и американские зенитные ракетные комплексы, которые находятся на вооружении.

"Ракеты можно быстро сбить, основное их зафиксировать. Преимущественно все ракеты заметны для военнослужащих Воздушных сил. Впрочем, это высокоточное оружие, которое летит 800 километров в час. Если ракета летит с Черного моря, то непонятна локация запрограммированная для нее, поэтому сирена включается от Херсонской области и до запада. Мы уже даже истребителями сбиваем, что свидетельствует о мастерстве наших пилотов", — говорит пресс-секретарь Воздушных сил.

Напомним, что российские оккупаны в Украине дезорганизованы, саботируют приказы руководства и даже случайно сбили собственный самолет.

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