Борис Писториус рассказал о вкладе Германии / © Associated Press

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Германия предоставляет Украине новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов в связи с приближающимися зимними месяцами.

Об этом перед заседанием Совета обороны ЕС в Брюсселе заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет издание Handelsblatt.

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Помощь выделяется в рамках программы PURL, согласно которой европейские союзники закупают американское вооружение для нужд ВСУ, и будет сфокусирована на противовоздушной обороне.

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По словам Писториуса, Берлин совместно с Норвегией покупает у США системы, которых нет в Европе, поскольку Россия намеренно атакует украинскую энергетику и теплоснабжение перед зимой и будет продолжать это делать.

В новый пакет, в частности, войдут:

управляемые ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot;

ранее анонсированные системы ПВО Iris-T;

новые радары;

боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотников.

Кроме того, Германия готовится интегрировать ракеты Iris-T в норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS.

Необходимость срочной передачи вооружения Писториус объяснил тем, что из-за отсутствия успехов на поле боя российская армия усиливает воздушные удары по украинской водо- и электроэнергетической инфраструктуре. Министр подчеркнул, что поддержка Украины не благотворительна — речь идет о безопасности всей Европы и необходимости остановить российского диктатора Владимира Путина.

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В брюссельской встрече также участвует заместитель министра обороны США Элбридж Колби. Европейские союзники, и в первую очередь Берлин, ожидают от Вашингтона разъяснений в ближайшие недели относительно возможного вывода американских войск, чтобы не допустить пробелов в обороне Европы.

Комментируя перспективы мирных переговоров, Писториус высказался осторожно, отметив, что непрерывные бои и усиление российских ударов по гражданским не свидетельствуют о реальной готовности Москвы к диалогу. В то же время он подчеркнул, что государства, которые в будущем предоставят Украине гарантии безопасности, обязательно должны быть вовлечены в переговорный процесс.

Напомним, еще в октябре Борис Писториус сообщил о том, что Федеративная Республика Германия готовит рекордный транш военной помощи для Украины, общая стоимость которого превысит 2 млрд евро.

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