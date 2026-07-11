Ракеты для Patriot: почему лицензия США не спасет Украину от прилетов в ближайшие годы

Patriot / © Getty Images

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Украина получила лицензию на производство ракет в Patriot. Недавно такую возможность получила также Германия, там планируют до конца 2026 года отдать первую партию вооружения.

Об этом пишет издание France 24.

Обещание президента США Дональда Трампа позволить Украине производить американские ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot стала важной политической победой для Владимира Зеленского. В то же время, эксперты предупреждают: запуск такого производства может занять длительное время.

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К тому времени Украина, вероятно, и дальше будет испытывать острый дефицит ракет-перехватчиков и будет вынуждена определять, какие именно объекты защищать прежде, пока Россия продолжает массированные удары по городам и энергетической инфраструктуре.

Украина столкнется с определенными вызовами, начиная с строительства завода на своей территории.

«Это будет главной целью для россиян, как только они его найдут. Украине нужно будет распылить производство оружия по всей стране, чтобы россиянам было труднее поразить его», — сказал эксперт Кадышев.

Киеву также придется ждать разные компоненты. Для сравнения издание приводит пример Германии. В 2024 году Raytheon договорилась с европейской компанией MBDA о производстве ракет GEM-T для систем Patriot PAC-2 на немецких предприятиях, однако первые поставки ожидаются только в начале 2027 года.

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Некоторые компоненты, вероятно, будет труднее получить, чем другие.

«Ничто не гарантирует, что Украина будет приоритетной среди клиентов, ожидающих получения перехватчиков. Разработка систем Patriot на украинской земле станет долгосрочной инвестицией, которая позволит Украине обеспечить себя силой сдерживания против попыток России продолжить или восстановить свои атаки. Пока нет удивительного решения, кроме усиления атак на российские ракетные заводы и пусковые установки, руководствуясь логикой, что нападение — лучшая форма защиты», — пишет издание.

Украина будет производить ракеты для Patriot: что известно

Украина и США на уровне президентов договорились о производстве комплексов Patriot в Украине. Теперь правительственные специалисты должны максимально быстро оформить все необходимые лицензии.

Ранее сообщалось, что обещание США разрешить Украине производить Patriot не означает, что ракеты появятся быстро. Для запуска производства необходимы технологии, оборудование, сертификация и сложная цепь поставщиков. В мире есть только несколько площадок, где Patriot производится по американской лицензии.

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В то же время, аналитики Института изучения войны предостерегают, что запуск такого производства может занять длительное время. Пока неизвестно, о каких ракетах идет речь — более современные PAC-3 или более простые PAC-2.

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