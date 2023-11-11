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Ракеты дважды ударили по Одесскому району: попали в дачный кооператив и припортовую инфраструктуру

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Ракеты дважды ударили по Одесскому району: попали в дачный кооператив и припортовую инфраструктуру

В припортовую инфраструктуру попали предположительно сверхзвуковым "Ониксом" / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Враг атаковал Одесщину коварно и дерзко.

Россия в очередной раз продемонстрировала свои истинные намерения – уничтожать Украину и украинцев.

Об этом сообщает Силы обороны юга Украины в социальных сетях.

Дважды ударили ракеты по Одесскому району.

Из самолетов тактической авиации, акватории Черного моря, россияне попали ракетой воздушного базирования по дачному кооперативу. Пожилая женщина, спасшая из-под завалов частного дома, госпитализирована. Ее состояние стабильное. Еще двое пожилых мужчин получили легкие ранения, им оказана помощь на месте.

В припортовую инфраструктуру попали предположительно сверхзвуковым "Ониксом". Люди не пострадали, масштабы разрушений уточняются.

Ранее армия РФ нанесла удар по противорадиолокационной ракете Х-31П в направлении одного из портов Одесщины с самолетов тактической авиации в Черном море. В результате коварной атаки повреждено гражданское судно под флагом Либерии.

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Дата публикации
Просмотры
125
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