Ракеты готовили для запуска по Украине: ССО ударили по "Искандерам" в Крыму (видео)

«Искандер» / © Associated Press

ССО поразили российские «Искандеры», которые готовили пуски ракет по украинским городам.

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

«В ночь на субботу подразделения Deep Strike Сил специальных операций дальнобойными дронами поразили пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“, базировавшиеся во временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна пусковая установка «Искандер» была уничтожена вблизи села Вишневое, ТОТ Крым. Машина уже была выведена с места дислокации в район пуска и была замаскирована в лесополосе. Пусковая установка была снаряжена ракетами и ее обслуживал экипаж. Несколько дронов ССО успешно поразили объект, была зафиксирована вторичная детонация боекомплекта.

Также, вследствие полученных разведывательных данных от представителей местного сопротивления, Силами специальных операций был обнаружен и поражен пункт хранения пусковых установок «Искандер» в поселке Курортное, ТОТ Крым. ССО успешно поразили место дислокации машин. Сразу несколько дронов достигли цели.

Силы специальных операций продолжают асимметрично отвечать врагу и снижать его наступательный потенциал.

Дата публикации 19:29, 14.03.26

Украина выбивает оккупантов из Крыма — последние новости

14 марта стало известно, что подразделения Deep-strike ССО поразили морской порт «Кавказ» в городе Чушко на российской стороне Керченского пролива. Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook. Порт, который противник использует для логистики с Крымом, расположен почти в 300 километрах от линии боевого столкновения. На территории порта находятся причалы, паромный комплекс, терминалы для перевалки зерна, нефтепродуктов и химических грузов. Враг через порт «Кавказ» обеспечивает экспортно-импортные операции, рейдовую перевалку крупнотоннажных судов.

14-15 февраля в районе Керчи и на противоположном берегу Керченского пролива вечером и ночью раздавались взрывы, о чем сообщают местные жители. По сообщениям из Керчи, слышны были звуки, похожие на работу российской противовоздушной обороны. Также о взрывах заявляли очевидцы над городом и в районе пролива. Информация о причинах и последствиях громких звуков официально не подтверждена. В то же время, по данным подписчиков местных каналов, Керченский мост был перекрыт ориентировочно с 19:00 субботы и оставался закрыт более пяти часов.