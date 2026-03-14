- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 655
- Время на прочтение
- 2 мин
Ракеты готовили для запуска по Украине: ССО ударили по "Искандерам" в Крыму (видео)
Дальнобойные дроны ССО успешно поразили «Искандеры» во временно оккупированном Крыму, вызвав вторичную детонацию боекомплекта.
ССО поразили российские «Искандеры», которые готовили пуски ракет по украинским городам.
Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.
«В ночь на субботу подразделения Deep Strike Сил специальных операций дальнобойными дронами поразили пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“, базировавшиеся во временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одна пусковая установка «Искандер» была уничтожена вблизи села Вишневое, ТОТ Крым. Машина уже была выведена с места дислокации в район пуска и была замаскирована в лесополосе. Пусковая установка была снаряжена ракетами и ее обслуживал экипаж. Несколько дронов ССО успешно поразили объект, была зафиксирована вторичная детонация боекомплекта.
Также, вследствие полученных разведывательных данных от представителей местного сопротивления, Силами специальных операций был обнаружен и поражен пункт хранения пусковых установок «Искандер» в поселке Курортное, ТОТ Крым. ССО успешно поразили место дислокации машин. Сразу несколько дронов достигли цели.
Силы специальных операций продолжают асимметрично отвечать врагу и снижать его наступательный потенциал.
Украина выбивает оккупантов из Крыма — последние новости
14 марта стало известно, что подразделения Deep-strike ССО поразили морской порт «Кавказ» в городе Чушко на российской стороне Керченского пролива. Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook. Порт, который противник использует для логистики с Крымом, расположен почти в 300 километрах от линии боевого столкновения. На территории порта находятся причалы, паромный комплекс, терминалы для перевалки зерна, нефтепродуктов и химических грузов. Враг через порт «Кавказ» обеспечивает экспортно-импортные операции, рейдовую перевалку крупнотоннажных судов.
14-15 февраля в районе Керчи и на противоположном берегу Керченского пролива вечером и ночью раздавались взрывы, о чем сообщают местные жители. По сообщениям из Керчи, слышны были звуки, похожие на работу российской противовоздушной обороны. Также о взрывах заявляли очевидцы над городом и в районе пролива. Информация о причинах и последствиях громких звуков официально не подтверждена. В то же время, по данным подписчиков местных каналов, Керченский мост был перекрыт ориентировочно с 19:00 субботы и оставался закрыт более пяти часов.