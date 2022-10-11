Ракеты готовились для осенне-зимнего периода: в ВСУ объяснили, почему оккупанты обстреляли Украину раньше

Россияне массированно обстреливали Украину 10 октября, чтобы запугать народ, посеять панику в обществе, им ведь не удалось сломать ВСУ.

Армия России, по мнению спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, готовилась для атаки в осенне-зимний период, но выпустила ракеты вчера, 10 октября, из-за взрыва на незаконно построенном Крымском мосту.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, оккупантам не удалось сломать украинскую армию, и теперь они пытаются посеять панические настроения в обществе.

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"Поэтому они (оккупанты. — Ред.) будут пытаться бить по энергетике страны. От электричества зависит остальные услуги – и вода, и тепло и т.д. Это их цель, которую они могли бы заготовить чуть позже, дождавшись более холодной погоды, чтобы больнее ударить. Но решили сейчас, очевидно, через Крымский мост. И, это, возможно, не в последний раз, когда они так делают", — объяснил Игнат.

Он убежден, что выпущенные вчера ракеты готовились для атаки в осенне-зимний период.

"Очевидно, что ракеты готовились для атаки в осенне-зимний период, когда холоднее погода. И с их стороны было бы логично ударить, когда будет 0 градусов, чтобы создать украинцам проблемы с отоплением и чтобы народ больше страдал. Это все исключительно террор против мирного населения", — уточнил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Игнат добавил, что ракеты, с которых россияне бомбили Украину, очень дорогие и по этой причине россияне не бьют ими по войскам.

"Да и банально не хватит ракет, у них уже есть определенная нехватка", — подытожил он.

Напомним, киевский эксперт Михаил Самусь предполагает, что за массированными ударами по Украине стоит группа российских террористов в составе главы Чечни Рамзана Кадырова, новоназначенного командующего "спецоперацией" Сергея Суровикина и руководителя ЧИК "Вагнера" Евгения Пригожина.

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