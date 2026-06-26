Ракетный удар. / © Associated Press

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В ночь на пятницу, 26 июня, российская армия ударила ракетами и дронами промышленные объекты Кременчуга Полтавской области. Часть района осталась без света.

Об этом сообщил Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

«Ночью враг атаковал Кременчугский район. Зафиксировано попадание ракет и БПЛА по промышленным объектам», — подчеркнул чиновник.

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По его словам, в результате атаки произошло частичное отключение света. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Отметим, что в Кременчугском районе с начала суток несколько раз объявляли воздушную тревогу. После полуночи в Кременчуге произошли сильные взрывы. Местные власти сообщили, что община оказалась под комбинированной атакой врага.

Напомним, также ночью российские войска нанесли удар по Вилковской городской территориальной общине Одесской области. Оккупанты атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру. После попадания возникли пожары, люди остались без света.

Кроме того, враг атаковал два крупных областных центра — Харьков и Сумы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения двигавшихся в направлении городов российских ударных беспилотников.

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