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- Украина
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Ракеты к Patriot без США: Чмут ответил, может ли Украина получить их в обход Вашингтона
Чмут развеял мифы о поставках ракет для Patriot без США и назвал реальные варианты.
Руководитель благотворительного фонда «Вернись живым» Тарас Чмут подчеркнул, что создать собственный Patriot в Украине пока даже не тема для обсуждения.
Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Милитарный».
По его словам, возможность получения Украиной ракет для системы Patriot без участия Соединенных Штатов.
«Можно говорить о Японии, Германии, и так далее, но фактически только Штаты. В разных конфигурациях, потому что даже если что-то делается в Германии, там все равно какая-нибудь значительная часть компонентов будут американские», — подчеркнул он.
Тарас Чмут подчеркнул, что даже если ракеты производятся за границей, ключевые составляющие все равно американского производства, поэтому обойти Соединенные Штаты в этом процессе фактически невозможно.
Напомним, хотя европейские системы противовоздушной обороны, такие как Айристе и Сампти, являются важным элементом оборонного щита, они не имеют надежной альтернативы американскому комплексу Patriot в противодействии баллистическим ракетам.
Комплекс Петриот был создан для сдерживания именно ракетной угрозы с высокой скоростью и траекторией. Айристе и Сампти больше ориентированы на защиту от самолетов, беспилотников и крылатых ракет.