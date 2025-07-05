Ракеты к Patriot без США: Чмут ответил, может ли Украина получить их в обход Вашингтона

Тарас Чмут

Реклама

Руководитель благотворительного фонда «Вернись живым» Тарас Чмут подчеркнул, что создать собственный Patriot в Украине пока даже не тема для обсуждения.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Милитарный».

По его словам, возможность получения Украиной ракет для системы Patriot без участия Соединенных Штатов.

Реклама

«Можно говорить о Японии, Германии, и так далее, но фактически только Штаты. В разных конфигурациях, потому что даже если что-то делается в Германии, там все равно какая-нибудь значительная часть компонентов будут американские», — подчеркнул он.

Тарас Чмут подчеркнул, что даже если ракеты производятся за границей, ключевые составляющие все равно американского производства, поэтому обойти Соединенные Штаты в этом процессе фактически невозможно.

Напомним, хотя европейские системы противовоздушной обороны, такие как Айристе и Сампти, являются важным элементом оборонного щита, они не имеют надежной альтернативы американскому комплексу Patriot в противодействии баллистическим ракетам.

Комплекс Петриот был создан для сдерживания именно ракетной угрозы с высокой скоростью и траекторией. Айристе и Сампти больше ориентированы на защиту от самолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Реклама