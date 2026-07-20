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Ракеты летели прямо в дома: последствия "прилетов" в Одесской области (фото)
По данным властей, пострадали три человека, среди них — ребенок.
В Одесской области в результате обстрела в одном из населенных пунктов загорелась крыша двухэтажного дома. В другом населенном пункте повреждены еще два дома, гаражное помещение и легковой автомобиль.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«К сожалению, пострадали три человека — две женщины и девочка в возрасте 1 года 10 месяцев. Одна из женщин госпитализирована. Ребенку помощь оказали амбулаторно», — отметил он.
Кроме того, повреждены солнечные панели одного из предприятий.
Пожар спасатели оперативно ликвидировали. На местах продолжаются работы по устранению последствий.
Напомним, глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему РФ бьет по Одессе и области. Оккупанты хотят уничтожить украинский морской коридор, остановить экспорт продовольствия и взорвать экономику.
20 июля утро в Одессе началось со взрывов — под удар попала инфраструктура.
Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что за последнюю неделю в результате российских атак на Одесскую область погибли 18 человек, еще 69 получили ранения, среди них шестеро детей.