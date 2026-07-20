Ракеты летели прямо в дома: последствия "прилетов" в Одесской области (фото)

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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В Одесской области в результате обстрела в одном из населенных пунктов загорелась крыша двухэтажного дома. В другом населенном пункте повреждены еще два дома, гаражное помещение и легковой автомобиль.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«К сожалению, пострадали три человека — две женщины и девочка в возрасте 1 года 10 месяцев. Одна из женщин госпитализирована. Ребенку помощь оказали амбулаторно», — отметил он.

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Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Кроме того, повреждены солнечные панели одного из предприятий.

Пожар спасатели оперативно ликвидировали. На местах продолжаются работы по устранению последствий.

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему РФ бьет по Одессе и области. Оккупанты хотят уничтожить украинский морской коридор, остановить экспорт продовольствия и взорвать экономику.

20 июля утро в Одессе началось со взрывов — под удар попала инфраструктура.

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Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что за последнюю неделю в результате российских атак на Одесскую область погибли 18 человек, еще 69 получили ранения, среди них шестеро детей.

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