Ракеты на 900 км: Чмут заинтриговал заявлением об украинской баллистике, находящейся на вооружении

Ракетный удар. / © Associated Press

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Украина уже применяет свое баллистическое оружие. Речь идет о ракетах дальностью 800–900 километров.

Об этом заявил глава благотворительного фонда «Вернись живым» является Тарас Чмут в комментарии Новости.LIVE.

По его словам, эта баллистика была в боевых условиях. Впрочем, воздержался от уточнений относительно результативности нанесенных ракетных ударов, поскольку относится к компетенции официальных структур.

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«Ракета летит туда, куда ей указали лететь. Не я должен говорить, успешно или нет (была применена баллистика — Ред.). Если вопрос звучит: „Применяла ли Украина украинскую баллистику по Российской Федерации как врагу?“. Да, да. Применяла. И об этом были официальные сообщения должностных лиц», — подчеркнул Чмут.

Он отметил, что в Украине идет разработка баллистических ракет как государственными, так и частными предприятиями. Впрочем, в отличие от производства беспилотников, не является массовым. В частности, из-за сложности технологий.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает над созданием собственного баллистического оружия и систем противодействия баллистическим угрозам. Впрочем, по его словам, этому сопротивляется — и это не только Россия. Речь идет о конкурирующих «международных игроках».

Кроме того, совладелец украинской компании Fire Point Денис Штиллерман заявлял, что украинская баллистика будет долетать до Москвы. Ракеты FP-7 и FP-9 с дальностью до 850 км будут угрожать массированными ударами по столице РФ летом этого года.

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