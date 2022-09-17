"Ракеты не летают над Парижем, Римом и Берлином": Подоляк призвал Запад дать Украине современные системы ПВО

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз призвал Западные страны предоставить Украине мощное современное ПВО для защиты мирного населения.

Подоляк подчеркнул, что одна из российских ракет может повлечь за собой техногенную катастрофу.

Об этом советник руководителя ОП написал в своем Твиттере.

"У западных стран много современных и эффективных систем ПРО/ПВО. Но ракеты не летают над Парижем, Римом и Берлином. Они летают над украинскими городами. Может, пора защитить украинских гражданских и критическую инфраструктуру? Или подождем масштабной техногенной катастрофы?" – написал Подоляк.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что на месте массовых захоронений людей в деоккупированном Изюме расположены 450 могил.

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