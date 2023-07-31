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Ракеты по Кривому Рогу выпустили из Крыма: Зеленский объявил о завершении спасательной операции

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Ракеты по Кривому Рогу выпустили из Крыма: Зеленский объявил о завершении спасательной операции

Жуткие обстрелы Херсона и Кривого Рога: главное из обращения Зеленского / Фото: Офис президента Украины

По его словам, по состоянию на данный момент известно о шести погибших. Еще 69 человек пострадали.

Вечером, 31 июля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Атака по Кривому Рогу

Зеленский сообщил, что сегодня в семь вечера завершена спасательная операция в Кривом Роге на месте удара российских ракет. Это были две ракеты "Искандер".

"Баллистические ракеты против жилого дома. В одном подъезде разрушены этажи — с 4-го по 9-й. Просто против гражданских людей, обычных людей, против детей. Это терроризм, который никто в мире не назовет иначе", — отметил глава государства.

По его словам, по состоянию на данный момент известно о шести погибших, среди них – 10-летняя девушка, которую звали Дарья. Вместе с ней погибла ее мама Наталья.

"Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена российскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", – сказал Зеленский.

Еще 69 человек пострадали. Десятки сейчас находятся в больницах. В частности, те, кто в тяжелом состоянии. Президент уверен, что всем оказывается необходимая помощь.

"Спасательная операция была сложной. Падали части конструкции дома. На уровне четвертого этажа – пожар. В общей сложности к спасению были привлечены более 350 работников ГСЧС, полиции, коммунальных служб. Помогали волонтеры. Благодарен всем", – говорит глава государства.

Особо он отметил за спасательную операцию в Кривом Роге:

  • Сотрудники ГСЧС: лейтенант Вадим Кучкурда, младший сержант Владимир Гембихнер, старшина Виктор Илика и Сергей Быцко – заместитель командира государственного военизированного горноспасательного отряда.
  • Полицейские: подполковник Николай Гармаш, капитан Роман Бондарчук.
  • Врачи Владислав Волошин и Константин Исайченков.
  • Нацгвардейцы: сержант Андрей Головин, капитан Денис Терещенко.
  • Коммунальщики Сергей Дмитриев и Андрей Шайда.
  • Волонтеры Лариса Сидоренко и Виктория Третьяк.

Откуда были выпущены ракеты по Кривому Рогу

По информации президента, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкой.

Санкции

Зеленский призвал увеличить санкционное давление мира против России, ведь появляется все больше и больше открытой информации, в том числе расследований журналистов, о том, как государство-агрессор обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия.

Херсон

Сегодня, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии.

"Погиб работник полиции. Мои соболезнования. Ранены девять человек, среди них ребенок и четыре волонтера общественного объединения "Город силы", – сообщил Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видеообращение президента Зеленского за 31 июля:

ЗЕЛЕНСКИЙ: ракеты летели из Крыма! Герои, которые помогали разбирать завалы в Кривом Роге

Напомним, что утром 31 июля Россия двумя ракетами атаковала Кривой Рог. Оккупанты попали в жилой дом и учебное заведение.

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