Ракеты попадали прямо за спинами: появилось шокирующее видео российских обстрелов во время эвакуации в Херсоне

Сегодня, 8 июня, российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон.

Оккупанты пытались попасть в места, где люди спасались от масштабных затоплений от Каховской ГЭС. Сейчас известно о 9 пострадавших.

В Сети публикуют эмоциональные видео вражеских обстрелов.

Так, на одном из них показано, как украинцы эвакуируют местного дедушку на лодке. Он получил ранения в результате вражеских обстрелов россиян. На кадрах показано, что украинские защитники не могут отплыть от дома из-за постоянных "прилетов" со стороны оккупантов. Те бьют прямо по затопленным жилым домам, лишая украинцев последней возможности спасения.

Когда волонтеры вместе с дедушкой начинают двигаться по затопленной улице, взрывы раздаются прямо за их спинами.

На другом видео видно, как российская ракета попадает прямо в жилой дом. Поблизости стоят люди, едва спасшиеся от затоплений.

Россияне ударили по местам на Херсонщине, где люди спасались от масштабных затоплений: эмоциональное видео

Обстрел Херсона 8 июня: что известно

В четверг, 8 июня, во время эвакуации жителей Херсона из города, затопленного после подрыва Каховской ГЭС, российские оккупанты совершили террористический обстрел. Пострадали 9 человек, из них 6 гражданских, 1 полицейский и 2 сотрудника ГСЧС. Погибших, к счастью, нет, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В свою очередь, советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал столь дерзкий поступок россиян и подчеркнул, что Россия целенаправленно атакует Херсон во время эвакуации, таким образом она "мстит" тем, кто "не принял ее с объятиями".

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