"Ракеты просто не сошли с самолетов": в ГУР разоблачили истинное состояние вооружения РФ

Вадим Скибицкий

Реклама

Российская пропаганда продолжает распространять нарратив о «неизбежном поражении» Украины, однако реальное состояние вооружения РФ свидетельствует об обратном. Из-за деградации научного потенциала и неудачного импортозамещения российское оружие стремительно теряет качество.

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) МОУ Вадим Скибицкий.

По словам представителя разведки, попытки Кремля заменить иностранные компоненты деталями собственного производства привели к критическому понижению надежности вооружения.

Реклама

«Мы видим, как Россия теряет свой потенциал, я имею в виду научный. Ракеты перестают летать, точность исчезает. То, что они пытаются обойти или заменить импортозамещением иностранных компонентов, приводит к совсем другим результатам. К примеру, во время последних ударов примерно 40% крылатых ракет, которые запускала Российская Федерация, просто не сошли с самолетов», — заявил он.

Замглавы ГУР подчеркнул, что Украина ведет активную работу с международными партнерами, предоставляя реальные доказательства уязвимости российской армии и ВПК. Разведка регулярно публикует отчеты, которые показывают реальные потери и просчеты оккупантов.

«Главное управление разведки постоянно публикует результаты нашей работы для того, чтобы показать, что не только Россия наносит нам удары, но и мы можем наносить удары, которые существенно влияют на тот же оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, на те предприятия, которые обеспечивают ведение войны. Что касается того, насколько это сегодня результативно, многое зависит от развития, от средств, которые мы уже используем», — объяснил Скибицкий.

Напомним, ГУР Минобороны Украины раскрыло детали строения новой модификации российского дрона «Герань-2» серии «Э», оснащенного авиационной ракетой Р-60 класса «воздух-воздух». В частности, электронная начинка дрона содержат компоненты производства западных стран.

Реклама

Ранее стало известно, что Россия начала использовать модернизированные ударные дроны «Шахед» со старыми советскими ракетами Р-60 якобы для поражения украинских вертолетов и обхода ПВО.