Дмитрий Кулеба / © Associated Press

Украина входит в период критического ограничения возможностей перехвата баллистических целей. В ближайшее время дефицит зенитных ракет к системам Patriot будет оставаться острым, несмотря на дипломатические усилия и партнерские обещания.

Об этом сообщил эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Прогноз по поставкам средств ПВО

По словам бывшего главы МИД, откровенные заявления президента о кризисной ситуации с вооружением являются серьезным сигналом для общества. Кулеба отметил, что рассчитывать на скорейшее решение проблемы не стоит, поскольку передача дефицитных ракет затянется во времени.

«Мы просто смириться, что наши возможности перехватывать баллистические ракеты России в ближайшее время будут критически малыми… Я уверен, что все крупные объявления о поставках ракет будут растянуты во времени на чрезвычайно долгий период», — подчеркнул дипломат.

В то же время он отметил, что ситуация с другими компонентами противовоздушной обороны более стабильна благодаря отечественным разработкам и регулярным поставкам систем других типов.

Риски для энергосистемы летом и зимой

Кулеба предположил, что Россия намеренно не использует максимальное количество баллистики сейчас, выжидая пиковых нагрузок на украинскую энергосеть. По его словам, главная опасность приходится на периоды экстремальных температур.

«Я могу сделать предположение, что они просто оберегают эту эскалацию баллистических ударов на разгар лета и на разгар зимы. Почему? Потому что это два момента, когда наша энергетическая система будет в состоянии высокой уязвимости», — подчеркнул Кулеба.

Он пояснил, что летняя жара до +40°C создает такую же нагрузку на систему, как и морозы -15°C зимой. Именно в эти моменты энергосистема становится наиболее уязвимой к атакам, направленным на ее полное разрушение.

Несмотря на сложные прогнозы, Кулеба добавил, что украинское руководство и дипломаты продолжают работу над поиском решений. Однако он призвал готовиться к тому, что нынешнее лето и будущая зима будут сложными из-за дефицита средств защиты от баллистического вооружения.

