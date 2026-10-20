Ракеты, Starlink и ранние уведомления об ударах: Зеленский раскрыл детали разговора с Рубио на фоне скандала с Трампом

Переговоры Зеленского и Рубио / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский провел предметные переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. По его словам, стороны подробно обсудили ключевые дипломатические и вопросы безопасности.

Об этом Зеленский сообщил утром 20 октября.

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Зеленский провел разговор с Марко Рубио: о чем договорились

По словам украинского лидера, диалог сосредоточился на трех критически важных направлениях. Прежде всего говорилось о поставках ракет-перехватчиков для систем ПВО, способных сбивать баллистические цели и защищать гражданское население.

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Вторым весомым блоком переговоров стало обеспечение системы раннего оповещения о потенциальных ударах баллистики со стороны России. Кроме того, собеседники подняли вопрос восстановления полноценной работы связи через сервисы Starlink и Starshield.

«Конечно, все это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы закончить ужасную войну и постоянные убийства людей. Договорились, что вскоре сконтактируем снова для апдейта», — добавил президент.

Зеленский поблагодарил Марко Рубио за конструктивный разговор, а также всех в США, кто поддерживает справедливые подходы.

«Зеленский не стремится завершить войну»: заявление Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп в сети Truth Social сделал ряд острых заявлений, объяснив свою сдержанность по поводу новых мер против Москвы желанием не оттолкнуть Россию от стола переговоров. Он заявил, что подписание определенных документов сейчас могло бы помешать процессу, и он сделает это позже на свое усмотрение, а также отметил, что РФ почти не поддерживает Иран.

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В то же время Трамп подверг резкой критике Владимира Зеленского, обвинив его в отсутствии стремления завершить войну. По мнению американского президента, Украина наносит удары по российским НПЗ, вредя мировому рынку дизельного топлива, в том числе и в США. Трамп также добавил, что Зеленский получает значительные деньги от Европы и раньше от Джо Байдена, хотя мог заключить более выгодное соглашение еще два года назад.

Напоследок лидер США заявил о значительных разрушениях Украины, потере территорий, истощении населения и якобы потере выхода к морям и океанам.

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