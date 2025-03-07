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Ракеты ударили по Тернопольской области: что известно о попадании

Ракеты ударили по Тернопольской области: что известно о попадании

Спасатели. / Фото: Associated Press

Могут возникнуть ограничения по подаче газа.

Ночью против 7 марта российские войска нанесли ракетные удары по Тернопольской области. В результате атаки произошли "прилеты" в критический промышленный объект

Об этом сообщил руководитель Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.

"Могут быть ограничения с подачей газа. Силы ПВО сбили вражескую ракету. Жертв нет. Соответствующие службы ликвидируют последствия", – проинформировал чиновник.

Как сообщалось, этой ночью также россияне ударили по Черниговской области. Поврежден один из производственных объектов в Прилукском районе.

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