"Раки будут довольны": российские оккупанты пытались высадить десант на берег Никополя

Российские оккупанты подорвались на минах, когда пытались взорвать десент в Никополе.

На берегу Никополя вчера вечером раздались взрывы. Сработали мины, которыми было заминировано побережье города со стороны Запорожской области.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Вчера, 13 декабря, около 20.00 на береговой линии города Никополь Днепропетровской области сработали мины заграждения. Жители, проживающие рядом, слышали серию взрывов.

"На вопрос о количестве пострадавших и кто именно попал на минное поле – бойцы ответили, что жители города не пострадали, но раки будут удовлетворены. Друзья, успокойтесь, пожалуйста, береговая линия района под контролем Сил обороны Украины. Все нормально, уже никто никуда не плывет", — написал Евгений Евтушенко.

Напомним, что этой ночью кафиры атаковали дронами-камикадзе Украину. Баражирующие боеприпасы запустили с побережья Азовского моря.

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