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Раковая опухоль Байдена, президент Европарламента в Киеве и военные учения США: главные новости ночи 4 марта

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4029
Время на прочтение
1 мин
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Раковая опухоль Байдена, президент Европарламента в Киеве и военные учения США: главные новости ночи 4 марта

В Киев прибыла президент Европарламента / Фото: twitter.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 4 марта:

  • В Киев прибыла глава Европарламента Роберта Мацола: подробности Читать далее –>
  • Американскому адвокату присудили пожизненное заключение за убийство жены и сына Читать далее –>  
  • Байден перенес операцию по удалению раковой опухоли — Белый дом Читать далее –>
  • Полицейские применили слезоточивый газ и световые гранаты: в Греции усилились протесты Читать далее –>
  • Ракетный удар по дому в Запорожье: количество погибших возросло Читать далее –>
  • США и Южная Корея проведут крупнейшие военные учения за последние 5 лет — Голос Америки Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
4029
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