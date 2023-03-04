Раковая опухоль Байдена, президент Европарламента в Киеве и военные учения США: главные новости ночи 4 марта

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 4 марта:
- В Киев прибыла глава Европарламента Роберта Мацола: подробности Читать далее –>
- Американскому адвокату присудили пожизненное заключение за убийство жены и сына Читать далее –>
- Байден перенес операцию по удалению раковой опухоли — Белый дом Читать далее –>
- Полицейские применили слезоточивый газ и световые гранаты: в Греции усилились протесты Читать далее –>
- Ракетный удар по дому в Запорожье: количество погибших возросло Читать далее –>
- США и Южная Корея проведут крупнейшие военные учения за последние 5 лет — Голос Америки Читать далее –>
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