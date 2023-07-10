Рамина Эсхакзай шокировала, как на передовой пряталась от обстрелов в окопе рядом с остатками оккупантов

Украинский интервьюер и блогер Рамина Эсхакзай во время поездки на передовую попала под вражеский обстрел и пряталась в окопе, где раньше базировались россияне.

Об этом журналистка рассказала на своем YouTube-канале. В интервьюера была рабочая поездка на восток Украины, где ведутся ожесточенные бои с российскими оккупантами. Журналистка ездила туда, чтобы пообщаться с украинскими защитниками и показать, что после себя оставляют оккупанты.

Рамина Эсхакзай

Во время того, как Рамина снимала сюжет рядом с окопами, где раньше базировались российские военные, по ним открыли вражеский обстрел. Оккупанты выпустили беспилотник. Как рассказала Эсхакзай, они сразу вскочили в окоп, где были останки российских оккупантов.

"Когда мы были на позициях россиян, мое внимание было приковано к черепу убитого россиянина. По нам начал работать беспилотник, мы сразу вскочили в окоп, в тот самый окоп, в котором были остатки трупа врага", — рассказала Рамина.

Рамина Эсхакзай

Напомним, Рамина Эсхакзай уже ездила на Донбасс и попадала под вражеские обстрелы. Когда раньше интервьюер была в Бахмуте, оккупанты из артиллерии обстреляли город.

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