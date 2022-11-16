"Рамштайн-7": Украина получит ПВО, артиллерию, снаряды и зимнюю форму

В частности, артиллерию, боеприпасы и средства ПВО Украине предоставит Польша.

По итогам встречи в формате "Рамштайн-7" Украина получит системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию, снаряды и зимнее обмундирование.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время выступления 16 ноября.

"Греция сегодня объявила о готовности отправить Украине 155-миллиметровые боеприпасы. Польша также предоставит ВСУ дополнительную артиллерию и боеприпасы, а также средства ПВО ближнего действия", – сообщил Милли.

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Кроме того, Украина получит от Испании две ракетные установки HAWK, установки РСЗО от Германии, 500 млн дол. на вооружение и зимнее снаряжение от Канады и пакет военной помощи от Швеции на 270 млн. дол.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин открыл 16 ноября седьмое заседание в формате "Рамштайн" и заявил о готовности всех 50 стран-участниц Контактной группы продолжать поддержку Украины.

Министр обороны Алексей Резников информировал, что главная тема заседания "Рамштайн-7" – создание в Украине интегрированной и эшелонированной системы ПВО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в этот же день пообещал, что Украина получит больше систем ПВО для борьбы с российскими ракетами.

Какую помощь получит Украина последние новости по встрече в формате Рамштайн

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