В "Рамштайне" утвердили стратегию военной помощи Украине до 2027 года

Эти карты станут основой для поддержки и выделения помощи по таким направлениям, как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетехника, дроны, воздушные силы, морская безопасность и другие.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил об участии в очередном заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В рамках мероприятия он провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, в ходе которой была обсуждена подготовка к заседанию и стратегические направления сотрудничества.

Об этом министр обороны написал в Facebook.

Одним из ключевых результатов заседания стало утверждение "дорожных карт" сотрудничества по восьми направлениям, определяющим стратегические цели и ключевые потребности в военной помощи до конца 2027 года.

"Эти документы, разработанные и согласованные совместно с Украиной и партнерами, станут основой для поддержки и выделения помощи по таким направлениям как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетехника, дроны, воздушные силы, морская безопасность и другие важные сферы", — подчеркнул Умеров.

Министр отметил, что предстоит большая работа по реализации согласованных планов.

Напомним, что администрация действующего президента США Джо Байдена намерена объявить о "существенном" финальном военном пакете для Украины во время заседания в формате "Рамштайн" в Германии.