"Рана от горла до пупка": в Днепре чудом спасли мужчину с пневмонией и переломанными после ДТП костями

"Рана от горла до пупка": в Днепре чудом спасли мужчину с пневмонией и переломанными после ДТП костями

Мужчина месяц провел в реанимации под ИВЛ.

В Днепре медики спасли мужчину, который попал в жуткое ДТП. Кроме того, что у него диагностировали множество переломов, он имел положительный тест на коронавирус.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Также читайте Смертность от коронавируса может продолжать расти после стабилизации заболеваемости - Ляшко

32-летний Николай попал в страшное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, которым он управлял, столкнулся с другим транспортным средством, которое вылетело на встречную полосу движения.

В результате чего мужчина получил политравму: у него были переломаны ребра, грудная клетка, кости черепа. Ко всему прочему гражданин болел на коронавирус.

“ПЦР-тест показал COVID-19. Шансы на выживание нулевые. Поражения грудной клетки были настолько выражены (флотация), что без стабилизации костей он не мог вдохнуть даже глоток воздуха. Сплошная рана от горла до пупка”, — рассказал Сергей Рыженко.

Пострадавшему сделали операцию на ребрах и грудной клетке. В реанимации Николай находится уже месяц.

“Брат Валентин, обивая пороги реанимации, ждет отрицательный ПЦР-тест, чтобы обнять Николая, который сегодня первый день задышал без аппарата. Николай сумел пережить в Мечникова время, когда казалось, все уже потеряно”, — добавил гендиректор больницы им. Мечникова.

Читайте также:

Очередное скандальное ДТП произошло в Харькове: пьяный водитель-полисмен и разбитые машины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку