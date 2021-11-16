"Рана от горла до пупка": в Днепре чудом спасли мужчину с пневмонией и переломанными после ДТП костями

Мужчина месяц провел в реанимации под ИВЛ.
В Днепре медики спасли мужчину, который попал в жуткое ДТП. Кроме того, что у него диагностировали множество переломов, он имел положительный тест на коронавирус.
Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
32-летний Николай попал в страшное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, которым он управлял, столкнулся с другим транспортным средством, которое вылетело на встречную полосу движения.
В результате чего мужчина получил политравму: у него были переломаны ребра, грудная клетка, кости черепа. Ко всему прочему гражданин болел на коронавирус.
“ПЦР-тест показал COVID-19. Шансы на выживание нулевые. Поражения грудной клетки были настолько выражены (флотация), что без стабилизации костей он не мог вдохнуть даже глоток воздуха. Сплошная рана от горла до пупка”, — рассказал Сергей Рыженко.
Пострадавшему сделали операцию на ребрах и грудной клетке. В реанимации Николай находится уже месяц.
“Брат Валентин, обивая пороги реанимации, ждет отрицательный ПЦР-тест, чтобы обнять Николая, который сегодня первый день задышал без аппарата. Николай сумел пережить в Мечникова время, когда казалось, все уже потеряно”, — добавил гендиректор больницы им. Мечникова.
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