Старшее поколение на Донбассе сейчас вспоминает, как хорошо жилось до оккупации по сравнению с произошедшим за последние 9 лет.

Насаждавшаяся силой 9-летняя российская пропаганда на оккупированном Донбассе не дала ожидаемого Кремлем результата: многие местные до сих пор поддерживают Украину. Более того, даже те, кто в 2014 году выступал за Россию, окончательно в ней разочаровались.

Об этом юрист, бывшая участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Татьяна Иванова, информирует FREEДОМ.

"Страх не может быть помощником бороться потом за Россию. У этих людей будет такой же страх, когда войдет украинская армия. Они не будут противостоять ей", — заявила она.

По словам Ивановой, на захваченных территориях осталось много украинцев, которые будут радостно встречать ВСУ, а еще больше людей, которые разочаровались в России за годы оккупации, поскольку их жизнь ухудшилась.

"Если взрослое поколение до 2014 года вспоминало, как они хорошо жили при СССР, то сейчас они меньше упоминают о Советском Союзе, они вспоминают, как хорошо жили при Украине по сравнению с тем, что стало с Донбассом за последние 9 лет", — подытожила Татьяна Иванова.

Ранее британская разведка сообщила, что в Кремле увольняют генералов из-за провальных операций в Донецкой области.

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