"Раненых лошадей пристреливают": офицер РФ расстрелял на глазах у солдат танкиста

По словам пленных, военнослужащих РФ, их командиры убивали раненных.

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова рассказала, что были случаи, когда российские командиры добивали раненных.

Об этом она сообщила в интервью изданию LB.ua.

По ее словам, она лично общалась с военнопленными россиянами.

"В Киеве я видела своими глазами 34 военнопленных — 24 рядовых и 10 офицеров. Я лично с ними общалась. По Женевской конвенции, офицеры и рядовые должны содержаться отдельно. Поэтому они находятся в двух камерах по 24 и 10 человек", — сказала Денисова. .

По словам Денисовой, она была поражена внешним видом представителей "второй армии мира". Некоторые из них были в резиновых сапогах. Сначала Денисова подумала, что они где-то переобулись, но во время разговора с пленными выяснилось, что это их форма, чтобы ноги не промокли.

"Один из солдат рассказал страшные вещи об отношении собственных командиров к ним. Говорит, что когда попали в засаду, что-то взорвалось, и все разбежались. Собралась вместе только одна танковая часть. Их командир, подполковник, увидел раненого в ногу солдата и застрелил его из словами: "Раненных лошадей пристреливают", – отметила Денисова.

Солдат, ставший свидетелем убийства сослуживца сбежал и блуждал в течение нескольких дней, а затем сдался украинцам в одном из населенных пунктов.

Напомним, что в Донецкой области, где продолжаются интенсивные боевые действия, российские кафиры заставляют детей идти в школу. Россияне таким образом хотят создать для себя "живой щит". Об этом сообщила Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.