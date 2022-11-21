Раненный оккупант Миша, прячущийся под кроватью, попал в плен к очень культурным бойцам ВСУ (видео)

ВСУ нашли раненного оккупанта, пытавшегося спрятаться под кроватью.
ВСУ взяли в плен российского оккупанта с перебитыми ногами. Он прятался под кроватью в одном из разрушенных домов.
Видео выложили в телеграмм канале "Оперативный ВСУ".
На кадрах видно, что украинские защитники обнаружили дом, в котором прятался раненный оккупант. Солдат получил ранение ног и укрывался от ВСУ под кроватью. Украинские защитники во время "зачистки" обнаружили искалеченного вояку.
Нашедший Мишу боец ВСУ оказался достаточно культурным, говорил без использования нецензурной лексики, вел себя спокойно и даже определенным образом посочувствовал оккупанту, которого "забыли" свои и оставили умирать с тяжелыми ранениями.
"Нашли раненного российского солдата. Миша. Дали покурить, поесть. Миша из Подмосковья. С ногами "печалька", — сказал украинский защитник.
Раненого Мишу укрыли теплыми куртками, затем его доставят в медучреждение, подлечат и обменяют на украинских защитников.
Российские военные могут сдаться в плен в ВСУ и сохранить свою жизнь. Телефоны горячей линии "Хочу жить": +380665803498 и +380931192984.
Напомним, что бойцы ВСУ вынуждены были открыть огонь по оккупантам, инсценировавшим сдачу в плен. Все потому, что один из них открыл стрельбу из автомата.
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