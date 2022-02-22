Раненую во время стрельбы на "Южмаше" в Днепре военную НГУ перевели в Киев

Раненую во время стрельбы на "Южмаше" в Днепре военную НГУ перевели в Киев

В столице девочка пройдет курс лечения и реаблитации.

Из Днепра в Киев транспортировали раненую во время стрельбы на "Южмаше" 27 января Жанну Шарову. Девушка продолжит курс лечения в медцентре МВД.

Об этом сообщает руководитель Днепропетровского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

"Бригады экстренной медицинской помощи нашего Центра в течение нескольких минут прибыли на место трагедии и вовремя и профессионально оказали медицинскую помощь всем пяти раненым. Одна из пострадавших — 22-летняя девушка Жанна, в очень тяжелом состоянии была госпитализирована в областную клиническую больницу им. И. Мечникова. Ее жизнь была спасена в первые минуты трагедии профессиональными действиями работников бригады ЭМД", — отметил Радий Шевченко.

Он отметил, что бригада отдела медицины катастроф обеспечила медицинское сопровождение и транспортировку девушки в Киев в ГУ "Главный медицинский центр Министерства внутренних дел Украины" для дальнейшего лечения и реабилитации.

Напомним, что в Днепре ночью 27 января на заводе "Южмаш" произошла трагедия – 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще – 5 тяжело ранены. Стрельца задержали на выезде из города.

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