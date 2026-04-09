Раненые дети, пожары, а вместо домов — руины: РФ ударила по жилому сектору на Харьковщине
Среди пострадавших в российского результате обстрела Харьковщины есть дети.
Российские войска 9 апреля с РСЗО ударили по жилому сектору поселка Золочев Богодуховского района Харьковщины. Пятеро человек ранены.
Об этом сообщает ГСЧС .
Как информируют, ранения получили:
2 пожилые женщины;
3 детей (мальчики 13 и 16 лет и 14-летняя девочка).
Всем медики оказали необходимую помощь.
«В результате взрывов повреждены 8 частных домовладений, горел гараж. Спасатели оперативно потушили огонь», — говорится в сообщении.
Удары РФ по Харьковщине — последние новости
Ночью 8 апреля прогремела серия взрывов при атаке российских ударных дронов. Ранее Воздушные силы сообщали о движении беспилотников типа Shahed в направлении региона, работала ПВО.
В поселке Большой Бурлук в Харьковской области русский дрон уничтожил памятник архитектуры XIX века. В результате удара двухэтажное деревянное здание загорелось. Огонь охватил около 2000 кв. м. Несмотря на угрозу повторных обстрелов, спасатели пытались ликвидировать пожар, но историческая усадьба фактически уничтожена. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.