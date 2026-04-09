Раненые дети, пожары, а вместо домов — руины: РФ ударила по жилому сектору на Харьковщине

Обстрел Харьковщины

Реклама

Российские войска 9 апреля с РСЗО ударили по жилому сектору поселка Золочев Богодуховского района Харьковщины. Пятеро человек ранены.

Об этом сообщает ГСЧС .

Обстрел Харьковщины

Обстрел Харьковщины

Обстрел Харьковщины

Как информируют, ранения получили:

Реклама

2 пожилые женщины;

3 детей (мальчики 13 и 16 лет и 14-летняя девочка).

Всем медики оказали необходимую помощь.

«В результате взрывов повреждены 8 частных домовладений, горел гараж. Спасатели оперативно потушили огонь», — говорится в сообщении.

Обстрел Харьковщины

Обстрел Харьковщины

Удары РФ по Харьковщине — последние новости

Ночью 8 апреля прогремела серия взрывов при атаке российских ударных дронов. Ранее Воздушные силы сообщали о движении беспилотников типа Shahed в направлении региона, работала ПВО.

В поселке Большой Бурлук в Харьковской области русский дрон уничтожил памятник архитектуры XIX века. В результате удара двухэтажное деревянное здание загорелось. Огонь охватил около 2000 кв. м. Несмотря на угрозу повторных обстрелов, спасатели пытались ликвидировать пожар, но историческая усадьба фактически уничтожена. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.