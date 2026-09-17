Раненые дети, "прилеты" прямо по домам: РФ ракетами устроила по Киеву и ряду городов, атаковали целым арсеналом

Воздушная тревога / © tsn.ua

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Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами 17 сентября. Есть потерпевшие. Серьезные разрушения получила гражданская инфраструктура.

Что известно о последствиях российской атаки — читайте в материале ТСН.

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Сколько целей сбило ПВО

В ночь на 17 сентября, начиная с 18:00 16 сентября, противник совершил массированную атаку по территории Украины.

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Для удара враг применил:

противокорабельные ракеты «Оникс» из Курской области РФ;

баллистические ракеты «Искандер-М», С-400 и KN-23 из Брянской и Воронежской областей РФ;

4 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» из акватории Каспийского моря;

10 ракет «Бандероль"/"Дань-Т» из воздушного пространства над акваторией Азовского моря;

157 ударных БпЛА типа Shahed (большая часть реактивные), а также дроны-имитаторы типа «Пародия» по направлениям Орла, Миллерова, временно оккупированной территории Донецкой области и Гвардейского в Крыму.

Основными направлениями удара стали Киевщина, Запорожье и Одесская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами ПВО уничтожена и подавлена 131 враждебная цель:

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7 ракет «Бандероль"/"Дань-Т»;

124 БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников противника на 36 локациях. Еще на 5 локациях зафиксировано падение сбитых целей и их обломков.

Атака продолжается. В воздушном пространстве остаются несколько враждебных БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности и находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги.

РФ ударила по Киеву и Киевщине

Армия РФ продолжила атаку по Киеву утром после ночного баллистического удара. В небе над Украиной оставались ударные и реактивные БПЛА. Киев — под повторной атакой: в столице раздавались взрывы, по последним данным ТСН, пострадали 16 человек, среди них двое детей — 10 и 12 лет. Девять находятся в больницах. В Подольском районе Киева зафиксировано попадание в складское здание. По состоянию на момент обновления сообщалось о реактивных БПЛА над Киевом, а также их движении в направлении Житомирщины, Киева и Днепропетровщины.

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Как известно, в ночь на 17 сентября Киев атаковали баллистическими ракетами — по данным военных, пуски осуществлялись с территории Курской области РФ. Первые взрывы прогремели около 02:15. В Днепровском районе повреждено офисное здание, жилой дом и складские помещения, обломки упали и вблизи АЗС. В Святошинском районе предварительно зафиксировали попадание в нежилое здание.

Российские войска атаковали Киевщину почти сутки — со вчерашнего дня, ночью и утром сегодня. Массированный удар беспилотниками и баллистическими ракетами направлен на населенные пункты и гражданскую инфраструктуру области. Под ударом оказались Обуховский, Броварской, Фастовский и Бучанский районы. Всего повреждено 33 объекта. Больше разрушений зафиксировали в Броварском районе — 14, еще 10 объектов повреждены в Фастовском. Среди поврежденных — частные дома, складские и производственные помещения, а также транспортные средства. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших. Соответствующие службы продолжают работать на местах и ликвидировать последствия российской атаки.

Удар по Одессе

В ночь на 17 сентября РФ атаковала Одессу. Поврежден 19-этажный жилой дом. Пострадали 6 человек, в том числе два ребенка. В другом районе города разрушен частный дом, еще один поврежден. Также есть разрушение хозяйственных построек. На местах работают службы: ликвидируют последствия атаки и закрывают выбитые окна. Информацию сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Обстрел Запорожья

Российские войска 17 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки пострадали три человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин. По его словам, травмы получили женщина и двое мужчин. Пока им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также российские ракеты попали по промышленным объектам города. В результате удара частично повреждены здания, а на одном из предприятий возник пожар. На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия российской атаки.

Напомним, 17 сентября под утро РФ атаковала железнодорожный вокзал Берестина в Харьковской области. В момент атаки там находились пассажиры. В результате удара повреждено здание вокзала, фото последствий опубликовала «Укрзализныця». Информация о последствиях атак на момент публикации ТСН еще уточнялась. Материал был обнародован в 08:54 17 сентября 2026 года.

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